Fiorentina | il dietrofront di Simeone | “Chiedo scusa ai tifosi | spero sia la fine

(Di domenica 16 dicembre 2018) Giovanniha realizzato il secondo gol consecutivo nella partita di oggi contro l’Empoli, tornando a segnare al “Franchi” dopo la prima giornata. Dopo il gol, l’argentino si è lasciato andare a un’esultanza polemica portando l’indice davanti alla bocca, come a voler zittire i. Nel dopo gara, però, sono arrivate le scuse puntuali ai microfoni di Sky Sport: “Voglio chiedereper la reazione dopo il gol. Sono state settimane complicate, sono stato troppo nervoso. Nel momento del gol volevo solo urlare la mia rabbia, non ho niente contro i. Sono qui per chiedere, sono una persona che quando sbaglia lotta, si rialza e dimostra di voler dare di più“. Se i due gol consecutivi e la vittoria ritrovata possono rappresentare ladi un incubo: “Quando non vanno bene le cose cominci a sbagliare. Ci sono ...