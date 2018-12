Eni cede a Qatar Petroleum 35% Area1 nell' offshore del Messico

DomEnica Live - lo sfogo senza precedenti di Barbara D'Urso : 'Come faccio a farlo?' : 'Un sacco di telespettatori sono rimasti un po' male, perché da dieci anni siamo abituati a stare dieci ore in tua compagnia'. Così esordisce un video-sfogo di Barbara D'Urso su Twitter. 'Però, amici, ...

L'amica gEniale - questa sera la terza puntata : ecco cosa succederà nei nuovi episodi : In attesa del finale di stagione in onda il prossimo martedì, arriva la conferma di un secondo capitolo. Scopriamo le anticipazioni dell'appuntamento di stasera.

Sci alpino - i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Dal primo successo di ThoEni - alle 4 vittorie di Ghedina - fino all’ultimo podio di Paris : La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a fare tappa in Val Gardena sulla Saslong per una discesa libera ed un supergigante. La celebre pista altoatesina scende dai piedi del Sassolungo dalla località Ciampinoi e scende fino al paese di Santa Cristina ValGardena. Negli anni è divenuta una tappa imprescindibile del calendario per il Circo Bianco dopo la prima apparizione nel 1969, con una discesa libera vinta dallo svizzero Jean Daniel Dätwyler ...

DomEnica In contro DomEnica Live : sfida tra D'Urso e VEnier - succede l'impensabile : La sfida Domenicale di Barbara D'Urso contro Mara Venier , il 9 dicembre, termina in modo impensabile. Ossia con pareggio chirurgico. In sovrapposizione, infatti, Domenica In contro Domenica Live ...

Eni cede il 45% della concessione Nour in Egitto a Mubadala e BP : Teleborsa, - Il Governo Egiziano ha approvato la cessione da parte di Eni di una quota del 20% a Mubadala Petroleum, una controllata di Mubadala Investment Company , e di una quota del 25% a BP nella ...

Manuela Villa - lite furiosa a DomEnica Live : “Se mi succede qualcosa…” : Manuela Villa litiga con Damiano (figlio della Biagini) a Domenica Live Oggi a Domenica Live è stato intervistato da Barbara d’Urso il figlio segreto (e presunto) di Isabella Biagini, il quale si è reso protagonista di un acceso scontro contro Manuela Villa. In collegamento con lo studio di Cologno Monzese la figlia del famoso cantante ha però allarmato tutti, persino la stessa conduttrice, facendo una dichiarazione choc in diretta. ...

Il finale de L’Amica GEniale tra matrimoni e promesse infrante : la messa in onda di HBO avrà la precedenza su Rai1 : Il finale de L'Amica Geniale è ormai alle porte. La prima stagione della serie internazionale in onda su Rai1 e HBO è composta da soli 8 episodi che stanno andando in onda a coppia al martedì sera e questo non ha fatto altro che anticipare il finale al 18 dicembre. I titoli degli ultimi due episodi sono "I fidanzati" e "La promessa" e questo anticipa già un po' quello che andrà in onda e cosa accadrà ad Elena e Lila, le due protagoniste della ...

Cosa succedeva alle donne quando vEnivano rinchiuse nei manicomi : Storte, difettate, troppo ribelli: sono le donne rinchiuse nei manicomi, costrette a subire indicibili violenze. A partire dall’Ottocento e poi durante tutto il ventennio Fascista, i manicomi sono stati luoghi di segregazione, in cui venivano rinchiuse le persone che non si uniformavano alla società dell’epoca, che erano un peso per la famiglia o che non rispettavano le regole. Soprattutto donne, che nella maggior parte dei casi non ...

Coltivare canapa per salvare i terrEni contaminati da diossina e metalli pesanti. Succede in Puglia - nel silenzio più assoluto dei media. : Coltivare canapa per salvare i terreni contaminati da diossina e metalli pesanti. Succede in Puglia, nel silenzio più assoluto dei media. Coltivare canapa per salvare i terreni contaminati da diossina e metalli pesanti. Ecco cosa Succede in Puglia Purificare i terreni dalla diossina, grazie a una piantagione di canapa. È questo l’obiettivo che si è prefissato Vincenzo Fornaro, un allevatore della provincia di Taranto che a causa ...

DomEnica Live - Jane Alexander "Io ed Elia Fongaro ci stiamo frequentando - vedremo cosa succederà" : Uscita ormai da una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP, Jane Alexander ora pensa alla realtà con Elia Fongaro. Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live l'attrice ha raccontato come stanno le cose fuori dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia.Sappiamo che Jane, conoscendo l'ex velino di Striscia la notizia durante l'esperienza nel reality show, ha mandato in fumo una storia duratura con Gianmarco Amicarelli con il quale ...

Guido Crosetto inchioda Roberto Fico sul caso-RegEni : 'Fatto di una gravità senza precedenti' : ... 'Capisco che ormai nulla ha più valore, nulla ha più senso, nulla ha più regole, ma il fatto che il Presidente della Camera inauguri una SUA politica estera , diversa da quella del suo STATO, che è ...

Diretta/ Civitanova ZEnit Kazan streaming video tv Rai : i precedenti eccellenti del match - Mondiali volley - - IlSussidiario.net : Diretta Civitanova Zenit Kazan: info streaming video Rai e tv del match, nuovo appuntamento per i Mondiali di volley maschile in Polonia.

Scuola : Scienza Vita - 'circolare Miur in continuità con linee-guida precedenti su ruolo prioritario gEnitori in educazione figli' : Per l'associazione Scienza & Vita, questo atto governativo 'si pone in continuità con i contenuti delle linee-guida 'Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di ...

Eni cede a Mubadala Petroleum quota 20% nella concessione Nour : L' Amministratore Delegato di Petroleum & Petrochemicals, Mubadala Investment Company, e Presidente di Mubadala Petroleum, Musabbeh Al Kaabi, e l'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi , ...