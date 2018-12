Ecotassa | Salvini | “Non ci saranno tasse sulle nuove auto”

Manovra - tensione Lega-M5S sull'Ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Manovra - Ecotassa divide Lega-M5s. Conte convoca vertice con Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e i sottosegretari all'Economia, Laura Castelli e Massimo ...

Governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'Ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Ecotassa e Global compact - Salvini e Conte cercano un'intesa : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'Ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini boccia l’Ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Ecotassa - Di Maio-Castelli : 'Si farà - è nel contratto' | Ma Salvini : 'Non avrà i voti della Lega' | Conte : 'C'è tempo per decidere' : Castelli: "L'Ecotassa si farà, è nel contratto di governo" - Nel dibattito è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'...

Ecotassa su auto - Castelli : «E' nel contratto» Salvini e Di Maio frenano : Una marcia indietro condivisa fino a un certo punto dal sottosegretario all'Economia, Laura Castelli che ha chiamato in causa il contratto: 'La volontà del governo è quella di tenerla. - ha detto ...

Ecotassa su auto - Castelli : 'E' nel contratto' Salvini e Di Maio frenano : Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il 'bonus malus' inserito nella manovra per incentivare la diffusione delle ...

Ecotassa - Di Maio-Castelli : 'Si farà - è nel contratto e non tocca le auto vecchie' - Ma Salvini : 'Non avrà i voti della Lega' : Castelli: "L'Ecotassa si farà, è nel contratto di governo" - Nel dibattito è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Manovra - Salvini : 'Con la Lega l'Ecotassa non passerà mai' : Matteo Salvini chiude la porta in faccia all'ipotesi di ecotassa proposta dal Movimento 5 stelle. Dopo il polverone che si è scatenato in merito alle nuove imposizioni fiscali sulle automobili in ...