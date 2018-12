Apple | Amazon | Google | è fuga dalla Silicon Valley

Gli speaker Amazon Echo supportano Apple Music : Gli speaker smart Amazon Echo possono finalmente godere dell'integrazione con Apple Music, l'aggiornamento dell'app Alexa è in roll out. L'articolo Gli speaker Amazon Echo supportano Apple Music proviene da TuttoAndroid.

Borsa : Microsoft - anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

Apple Music vicino al debutto sugli Echo di Amazon : si parte il 17 dicembre : Lo streaming Musicale di Apple verrà accolto a bordo degli Echo a partire dalla settimana del 17 dicembre L'articolo Apple Music vicino al debutto sugli Echo di Amazon: si parte il 17 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Borsa : Apple - Amazon - Google - Facebook e Netflix sotto pressione. Sta scoppiando una nuova bolla? : Da inizio ottobre i titoli tech hanno perso molto terreno a Wall Street, trascinando la Borsa verso l’azzeramento dei guadagni messi a segno nel corso dell’anno. A questo punto i multipli di Borsa sono scesi. Per gli esperti il quadro oggi, pur delicato, è molto diverso rispetto a 18 anni fa...

Amazon Cyber Monday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Mac Black Friday 2018 : tutti i Mac in offerta su Apple Store - Amazon e altri negozi : Oggi ci andremo ad occupare di alcuni Mac che sarà possibile trovare in offerta durante la giornata del Black Friday 2018. Black Friday Mac 2018: le offerte migliori Per coloro che lo attendono da molto tempo finalmente il Black Friday è arrivato. È una tradizione che abbiamo importato dagli Stati Uniti e che oramai è entrata a far parte anche delle abitudini di consumo di molti di noi. Molte aziende o negozi sono soliti ribassare i prezzi già ...

Amazon Black Friday 2018 : offerte Apple : Finalmente abbiamo il piacere di presentarvi Amazon Black Friday 2018! Questo evento non ha bisogno di presentazioni perché è forse più atteso dell’anno e avrete accesso ad una marea di offerte, sconti e promozioni a partire leggi di più...

Apple approda su Amazon : l’accordo ufficiale : Apple ha sempre fatto dell’esclusività e della riservatezza i suoi punti di forza. Questa volta però l’azienda di Cupertino sembra abbia concesso un po’ di spazio al colosso delle vendite Amazon, il quale, secondo i termini dell’ accordo, sarà ufficialmente autorizzato a rivendere i prodotti Apple. Amazon e Apple: l’unione fa la forza Grazie alle sue politiche sulla clientela, la sua efficienza nelle spedizioni ed ...

Apple - nuove regole per l’ecommerce su Amazon : cosa cambia per clienti e operatori : (Foto: Apple) cambiano le regole per chi vende prodotti Apple su Amazon. Dal prossimo gennaio solo una rosa di rivenditori autorizzati potrà continuare a commerciare smartphone, computer, tablet e altri accessori targati Apple sulla più grande piattaforma mondiale di ecommerce. Gli altri, esclusi dal gruppo, hanno tempo fino al 4 gennaio per esaurire le scorte. Poi Amazon bloccherà gli annunci. Cupertino e Seattle hanno siglato un nuovo accordo ...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...