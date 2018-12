Slittino artificiale – Nel singolo maschile di Lake Placid trionfa Repilov | Dominik

Slittino artificiale – Fischnaller in lotta per il podio a Lake Placid : Dominik Fischnaller in lotta per il podio a Lake Placid: è quinto nel singolo maschile dopo la prima manche Dominik Fischnaller in lotta per il podio nel singolo maschile di Slittino artificiale a Lake Placid, quarta tappa di Coppa del mondo. L’azzurro ha chiuso al quinto posto la prima manche con il tempo di 51″654, a 134 millesimi dal russo Roman Repilov che guida al momento la classifica e ad appena 72 millesimi dal ...

Slittino artificiale – Kindl imbattibile a Calgary : Fischnaller quarto nel singolo maschile : Kindl impone la legge del più forte anche nel singolo maschile di Calgary. Kevin Fischnaller lotta per il podio ma alla fine è quinto Terzo trionfo in quattro tappe stagionali (e terzo consecutivo) per Wolfgang Kindl nella Coppa del mondo di Slittino artificiale. L’austriaco, vincitore nelle settimane scorse nella sprint di Innsbruck e a Whistler, ha imposto la sua legge anche sul catino di Calgary, dove ha preceduto il russo ...

Slittino artificiale – Coppa del mondo juniores : Verena Hofer sul podio a Park City : Coppa del mondo juniores, Verena Hofer terza a Park City. E la staffetta “va fuori” quando era prima Altro podio nella tappa inaugurale della Coppa del mondo juniores di Slittino artificiale. A Park City, negli Stati Uniti, Verena Hofer ha chiuso al terzo posto nel singolo femminile come avevano fatto meno di ventiquattro ore prima Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio. L’azzurra ha evidenziato particolari abilità ...

Sci – Coppa del mondo di Slittino artificiale : Fishcnaller 8° - vittoria a Kindl : Coppa del mondo di slittino artificiale, Dominik Fischnaller si è classificato ottavo nel singolo maschile di Whistler Seconda vittoria in tre gare per Wolfgang Kindl nella Coppa del mondo di slittino artificiale. L’austriaco si è imposto nel singolo maschile di Whistler, dove ha realizzato il miglior tempo in entrambe le manches fissando il cronometro sul tempo di 1’39″774, sufficiente per mettersi alle spalle il ...

Slittino artificiale – Fischnaller non riesce a ripetersi nella sprint di igls - Voetter settima : sprint, Dominik Fischnaller non si ripete: ottavo. Voetter settima: altro piccolo record Wolfgang Kindl si prende la gara sprint del singolo maschile ad igls e dopo la prima tappa di Coppa del mondo sale in testa alla classifica generale. Per Dominik Fischnaller, secondo in mattinata, arriva un ottavo posto utile comunque a guadagnare punti, mentre Kevin Fischnaller chiude al decimo posto. L’austriaco Kindl, autore di una brutta ...

Slittino artificiale – Primo podio stagionale per Dominik Fischnaller : splendida rimonta a Igls per l’azzurro : Dominik Fischnaller sale subito sul podio: che rimonta a Igls, splendido secondo posto nel singolare maschile Primo podio alla prima gara stagionale per l’Italia nello Slittino artificiale. A conquistarlo è Dominik Fischnaller, che chiude al secondo posto a Igls nel singolo maschile. Aveva esultato al traguardo della seconda manche l’altoatesino, forse non solo perché era riuscito ad andare in quel momento al comando, ma ...

Slittino artificiale – Votter settima nella sprint di Igls - anche Rieder e Rastner settimi nel doppio : sprint, Andrea Vötter settima ad Igls: altro piccolo record. settimi anche Rieder/Rastner nel doppio Non riesce a ripetere il quinto posto del sabato, ma per Andrea Vötter arriva comunque un altro piccolo record anche nella gara sprint del singolo femminile di Slittino artificiale. Sulla pista di Igls l’azzurra chiude al settimo posto con il tempo di 30.228, a 341 millesimi da Natalie Geisenberger che bissa il successo del giorno ...

Slittino artificiale – Rieder e Rastner quinti nel doppio a Igls : Rieder e Rastner tra i big: quinti nel doppio a Igls. Nagler e Malleier, gran seconda manche Ludwig Rieder e Patrick Rastner non riescono a ripetere il podio dell’anno scorso ad Igls, che resta anche l’ultimo nel doppio di Slittino artificiale per l’Italia. I due altoatesini cominciano comunque bene la loro stagione a Igls, chiudendo la tappa inaugurale di Coppa del mondo al quinto posto. Una prova senza errori, con ...