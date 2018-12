‘Il tunnel’ è il toccante | ultimo romanzo di Abraham Ben Yehoshua

Blastingnews

: Arrivo a Gerusalemme in elicottero dopo il sopralluogo al tunnel scavato dai terrroristi islamici. Tutto il mio im… - matteosalvinimi : Arrivo a Gerusalemme in elicottero dopo il sopralluogo al tunnel scavato dai terrroristi islamici. Tutto il mio im… - matteosalvinimi : Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini no… - matteosalvinimi : Qualche immagine della visita di ieri mattina ai confini nord del Paese con il Libano, dove i terroristi islamici s… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Fra i problemi che si possono incontrare nell’invecchiamento è da annoverare anche il morbo di Alzheimer. Tuttavia, va detto, questa malattia individuata nel lontano 1907 dal neurologo che gli impose il nome – per l’appunto, il dottor Alzheimer – non è strettamente legata all’aspetto anagrafico. Comunque, lo scrittoreBenassegna al protagonista settantenne del suo bel libro Il tunnel (Einaudi, pag. 200) pubblicato nei primi giorni del mese, precisamente il 4 dicembre 2018, la comparsa di questa temibile patologia, un vero e proprio flagello per chi la contrae e per chi gli è vicino.Il protagonista Si chiama Zvi Luria ed è, per dirla con una frase fatta, una persona tutta di un pezzo. E con quella caratura caratteriale la cosa più semplice, in ambito professionale, pare a tutti associarlo con un lavoro di precisione; là dove occorra tempra decisionistica e ...