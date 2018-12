Coppa del Mondo | Pellegrino secondo nella sprint di Davos

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Fourcade insegue Boe! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : le parole degli azzurri dopo la discesa maschile : Gli azzurri commentano la gara di discesa di Val Gardena di Coppa del Mondo maschile disputata oggi Si parla soprattutto di Marc Gisin e della sua caduta spaventosa al termine della discesa di Val Gardena. Ecco le dichiarazioni degli azzurri. Dominik Paris: “dopo una caduta così (quella di Gisin n.d.r.), il mio piazzamento non conta più niente. È molto grave quando si vede una cosa del genere. Io non lo uso l’air-bag perché non ...

Sci – Positivo il controllo neve - Bormio aspetta la Coppa del Mondo : il programma delle gare : Tutto pronto per la Coppa del Mondo a Bormio dopo il controllo neve andato a buon fine: ecco il programma delle gare La Fis, dopo il controllo neve effettuato questa mattina sulla pista Stelvio, ha dato via libera alla discesa ed al superG della Coppa del Mondo maschile in programma a Bormio il 28 e il 29 dicembre. Non è stato facile con l’inversione termica che ha interessato l’arco alpino nella prima parte di dicembre, ma le basse ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Lo sciatore svizzero Marc Gisin è stato ricoverato dopo una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo in Val Gardena : Marc Gisin, sciatore svizzero di trent’anni, è stato ricoverato all’Ospedale di Bolzano per una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo maschile, disputata oggi in Val Gardena. Gisin ha spigolato gli sci in concomitanza delle gobbe della pista senza riuscirsi

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. In testa sempre Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Coppa del mondo di sci - Gisin cade nella libera in Val Gardena - : Lo sciatore svizzero è caduto sbattendo più volte la schiena contro la neve nel tratto delle 'Gobbe del cammello' della Saslong, a una velocità di circa 120 km/h. Ha perso i sensi ed è stao portato in ...

Coppa del mondo di sci - Gisin cade nella libera in Val Gardena : Coppa del mondo di sci, Gisin cade nella libera in Val Gardena Lo sciatore svizzero è caduto sbattendo più volte la schiena contro la neve nel tratto delle 'Gobbe del cammello' della Saslong, a una velocità di circa 120 km/h. Ha perso i sensi ed è stao portato in ospedale con un elicottero Parole chiave: ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : nella sprint femminile si impone la svedese Stina Nilsson. 15ma Greta Laurent : nella sprint femminile della tappa di Davos, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, sorride la Svezia: nella località elvetica vince infatti Stina Nilsson, mentre è terza la connazionale Maja Dahlqvist. Tra le due svedesi guadagna la piazza d’onore la statunitense Sophie Caldwell: le tre avevano anche i migliori tempi di qualifica. L‘azzurra Greta Laurent, unica italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni, chiude ...

Sci - Coppa del Mondo : Marc Gisin cade durante la discesa libera in Val Gardena - condizioni stabili VIDEO : Terribile caduta per lo svizzero Marc Gisin durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. Lo sciatore è stato sbalzato ad altissima velocità , sbattendo due volte sulla schiena e rovinando poi per parecchi metri. Nell'impatto Gisin ha perso i sensi. Immediati i ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019. Dorothea Wierer : “In testa dopo cinque gare - non me l’aspettavo” : Italia fantastica nell’inseguimento di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nostra Nazionale ha ruggito sulle nevi austriache e ha ottenuto un risultato di lusso: Dorothea Wierer ha conquistato il secondo posto nonostante i quattro errori al poligono e conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo possono gioire per sesto e settimo posto (una ha ...

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : Kilde super nella discesa maschile : Buzzi miglior azzurro : Kilde domina la discesa in Val Gardena. Buzzi miglior azzurro, a punti anche Paris, Innerhofer, Casse e Werner Heel. Bruttissima caduta di Gisin Vince Alexander Aamodt Kilde, gli azzurri sono fuori dal podio, ma la discesa della Val Gardena verrà ricordata purtroppo soprattutto per la terribile caduta di Marc Gisin che poco dopo il terzo intermedio ha incrociato le punte degli sci poco prima di un salto ed è atterrato sulla schiena. ...

Coppa del Mondo : Wierer ancora sul podio - 3 nella pursuit di Hochfilzen : ancora un podio e primato in classifica di Coppa del Mondo mantenuto per Dorothea Wierer nella pursuit femminile di biathlon di Hochfilzen. La campionessa altoatesina si è classificata al terzo posto in una gara emozionante e ricca di colpi di scena, ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Stephanie Schneider non sbaglia e beffa Jamanka e Meyers Taylor : Doppietta tedesca nella tappa di Winterberg, proprio in Germania, per la Coppa del Mondo di bob femminile 2018/19. Vince, infatti, Stephanie Schneider superando in extremis la capo-classifica fino a quel momento, Mariama Jamanka. La vincitrice di giornata, invece, completa una seconda discesa impeccabile e va a beffare per appena 7 centesimi la connazionale che, dal canto suo, si mangia le mani per aver gettato alle ortiche la seconda vittoria ...