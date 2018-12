Striscia la Notizia | la gaffe agghiacciante di Gemma Galgani | frase da brividi a Uomini e

Striscia la Notizia - bomba su Fabrizio Corona : pestato dagli spacciatori? 'Ecco cosa dimentica...' : Fabrizio Corona nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, a Milano , dove è stato pestato, pare, dagli spacciatori, ? Striscia la Notizia ci tiene a sottolineare come, in quel boschetto, ci fosse ...

Fabrizio Corona attacca Striscia la Notizia e svela un retroscena : Fabrizio Corona furioso replica a Striscia la Notizia Fabrizio Corona è tornato all’attacco sui social e questa volta l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Striscia. Il tg satirico infatti aveva commentato ironicamente l’impresa dell’ex fidanzato di Silvia Provvedi, ricordando che il programma ideato da Antonio Ricci aveva già realizzato il medesimo servizio più volte in passato. Corona sul suo profilo Instagram ...

Fabrizio Corona a Striscia la Notizia : “Siete andati al Boschetto della droga prima di me? Facile di giorno. Io sono andato di notte - con il “FUOCO”” : L’aggressione di Fabrizio Corona al Boschetto della droga di Rogoredo, periferia di Milano, mentre realizzava un servizio per Non è l’Arena continua a far discutere. Questa volta l’ex re dei paparazzi è finito nel mirino di Striscia la Notizia con l’accusa di essere arrivato dopo: “Fabrizio, fotogenico pure al pronto soccorso, arriva ben lungi dopo Striscia la Notizia che già il 4 ottobre 2016 con un servizio di Max ...

Striscia la Notizia - l'agguato delle veline a Pomeriggio 5 : mani addosso a Barbara D'Urso - roba piccante : Clamoroso blitz a Pomeriggio 5 . Le veline di Striscia la Notizia , Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva , entrano in studio da Barbara D'Urso per consegnarle un Tapiro Social. Motivazione? 'Perché usa ...

Car sharing : Striscia la notizia scopre minorenni che noleggiano le auto Share'ngo : Ieri sera, 12 dicembre 2018, Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio davvero preoccupante su Share'ngo, la società di car sharing. Cos'è Share'ngo? È una società di noleggio auto. Si può prendere un'auto qualsiasi Share'ngo, lasciarla in uno dei parcheggi gratuiti riservati e prenderne qualunque altra in qualsiasi punto della città. Si legge sul sito della società che con queste auto "entri in centro gratis e senza limiti in Area C a ...

Sensitivo Alessandro - Striscia la Notizia indaga sul sedicente 'mago dell'amore' : "Io posso fare tutto tramite questa foto. Noi siamo fatti di energia e io faccio diventare positiva questa situazione". Parole di Alessandro, o meglio del Sensitivo Alessandro , sedicente mago ...

Barbara d'Urso - tapiro in diretta a Pomeriggio 5/ Video - la consegna dalle veline di Striscia La Notizia : Barbara d'Urso riceve un nuovo tapiro d'oro in diretta a Pomeriggio 5. La consegna arriva dalle veline di Striscia La Notizia, Shaila e Mikaela

Striscia la Notizia svela l'ultima truffa dei taxi : ecco come vi fregano i soldi - fate attenzione : Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malepensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: 'Vorrei andare ...

Striscia La Notizia : “Francesco Monte “cocco” di Alfonso Signorini non ha vinto il GFVip. Il direttore di Chi ha preso le distanze…” : “Il super raccomandato Monte”, “Il cocco dell’anziana badessa di strada che è Alfonso Signorini“: più volte Striscia la Notizia ha sottolineato la vicinanza tra il concorrente e l’opinionista del Grande Fratello Vip. “Come faccio a essere il protettore di Monte se io non l’ho mai visto in vita mia? Non lo conosco, non è neanche il mio tipo perché ha le gambe a x”, si era difeso il direttore ...

Striscia la notizia a Marsala per la casa di Natale del signor Meo : La casa di Natale del signor Nino Meo, illuminata per le feste con 100.000 luci led, animazioni, proiezioni in 4K, finisce su Striscia La notizia. E così ieri è sono arrivati a Marsala la Petyx, l'...

Domenica In - la 'storica figura di mer*** di Mara Venier' : Striscia la Notizia - il video clamoroso : A Domenica In , nell'ultima puntata di Domenica 9 dicembre in onda su Rai 1, nell'intervista con Gabriel Garko , Mara Venier ha rievocato uno storico incidente avvenuto con Luca Giurato : i due si ...

Gf Vip - la frecciata di Striscia la Notizia : 'Anche le cose brutte finiscono' : L'ultima puntata del GF Vip è stata lanciata da Striscia la Notizia con una frecciatina velenosa: 'Anche le cose brutte finiscono', ha dichiarato Iacchetti. Anche Ezio Greggio...

Gf Vip - la frecciata di Striscia la Notizia : 'Anche le cose brutte finiscono' : L'ultima puntata del GF Vip è stata lanciata da Striscia la Notizia con una frecciatina velenosa: 'Anche le cose brutte finiscono', ha dichiarato Iacchetti. Anche Ezio Greggio fa una sua battutina ...

Striscia la Notizia non perdona - agguato a Wanda Nara : lo strano caso degli orologi di lusso : Striscia la Notizia non perdona. Questa volta nel mirino del tg satirico di Canale 5 ci è finita Wanda Nara, la moglie nonché procuratrice del bomber dell'Inter, Mauro Icardi . Si aggiudica lei, ...