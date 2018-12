Meteo | nel week end arriva il grande freddo | neve anche in pianura

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Lo sciame Meteorico delle Geminidi dà spettacolo : picco nella notte di Santa Lucia : E’ in arrivo una pioggia di meteore: è iniziato il periodo di massima attività dello sciame delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre. Il picco è previsto nella notte di Santa Lucia, tra il 13 ed il 14, e la diminuzione della frequenza il 15: quest’anno la Luna non interferirà con lo spettacolo, già quasi al tramonto al crepuscolo serale. Queste meteore tendono a essere particolarmente numerose, brillanti e possono lasciarsi ...

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco perché le stelle cadenti di Dicembre sono le più belle : il picco nella notte : Siamo sempre più vicini al picco delle Geminidi, le stelle cadenti di Dicembre a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle. Tra meno di 24 ore, il cielo potrebbe essere solcato da 120 meteore all’ora! ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo mozzafiato della notte di Santa Lucia. ecco come e dove vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le Geminidi possono essere osservate già nelle ore serali e ...

Mai così caldo come nel 2018 - MeteoSvizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Previsioni Meteo : è arrivato il freddo - possibilità di neve anche a basse quote al Centro Italia e nuovo peggioramento al Sud nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Meteo : nucleo freddo artico verso il sud. Temporali - grandinate e "neve tonda" nelle prossime ore : La prima vera incursione fredda invernale della stagione sta raggiungendo la nostra penisola e sta scaturendo, in queste ore, i primi intensi fenomeni sulle regioni del centro-sud. In particolare...

Meteo - nel weekend venti forti e mareggiate. E da lunedì arriva il freddo : Ultime ore per l'ondata di alta pressione che ha interessato l'Italia: oggi ci sarà ancora bel tempo, con temperature alte che in Sicilia toccheranno ancora i 20 gradi. Nel corso del weekend dell'...

Previsioni Meteo - nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di maltempo sull’Italia. Domenica migliora - poi freddo : 1/18 ...

Meteo - nel weekend dell’Immacolata temperature miti. Da lunedì brusco calo termico : Clima mite e variabile da oggi a domenica per il weekend della Festa dell'Immacolata: dalla prossima settimana però si registrerà un netto calo delle temperature, più vicine ai valori invernali.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda affonda nel Mediterraneo : Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado. Stesso livello di Allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre. Il delta di una corrente a getto zonale che va ...

Meteo Italia - inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord : temperature di +20°C nel Lazio - in Toscana e in pianura Padana [DATI] : inizio Dicembre di super caldo su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche. Oggi, Martedì 4 Dicembre, spiccano i +21°C di Portoferraio, i+20°C di Roma, Latina, Grosseto, Tarquinia, Seregno e Borgomanero, i +19°C di Genova, Pisa, La Spezia e Como, i +18°C di Varese, Legnano, Rho e Savona. Domani, Mercoledì 5, farà ancora più caldo. L'articolo Meteo Italia, inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord: ...

Previsioni Meteo - settimana di caldo per gran parte d’Europa ma da domenica 9 Dicembre irrompe l’aria artica : freddo e neve anche nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/19 ...

Previsioni Meteo - questo “strano” Anticiclone d’inizio Dicembre : forti piogge nelle prossime ore al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...