Mense scolastiche | Grillo | “Cibi scaduti | carenze igieniche e topi | 1 su 3 presenta

Cibi scaduti - topi e insetti : chiuse 7 Mense scolastiche : Roma, 14 dic., askanews, - Ispezionate 224 mense nelle scuole di tutta Italia, 81 hanno evidenziato irregolarità, tra queste 7 presentavano una grave situazione igienico-strutturale e ne è stata ...

Grillo - irregolare 33% Mense scolastiche : ANSA, - ROMA, 14 DIC - Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale ...

Bambini e Mense scolastiche. Lettera aperta del sindaco di Samassi alla sindaca di Lodi : Probabilmente il Comune che ho l'onore di amministrare non ha nulla a che vedere con l'economia e con le dinamiche sociali dei ricchi Comuni del Nord Italia e di Lodi in particolare. Però una cosa ci ...

Alla Liguria 147mila euro per Mense scolastiche biologiche : Roma, 26 nov., askanews, - Assegnati Alla Liguria 147 mila euro di fondi ministeriali per le mense scolastiche biologiche. Lo comunica l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai, in seguito all'...

Cinisello - incendio al centro cottura : pizza per tutti nelle Mense scolastiche : Cinisello Balsamo , Milano, , 15 novembre 2018 - Una montagna di pizza per superare l'emergenza mensa nelle scuole di Cinisello Balsamo . Dopo l'incendio che martedì sera ha gravemente danneggiato i ...

Bari - la rivolta del cuscus nelle Mense scolastiche : I nostri bambini non lo vogliono : cuscus di verdure, hamburger e polpette di legumi, fave e bietole, carote col prezzemolo: sono i cibi maggiormente sgraditi ai piccoli alunni, che a detta delle mamme non gradiscono i cibi distribuiti nelle mense scolastiche di Bari. Le mamme su Facebook hanno dato vita a un acceso dibattito, chiamando in causa il sindaco Antonio Decaro e l'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano, come abbiamo raccontato sulla nostra edizione ...

Mense scolastiche - il più grande ristorante della città : BOLZANO . Con 623.000 pasti serviti ogni anno in ventuno sedi diverse ed una «clientela» di oltre 9.000 persone, le Mense scolastiche del comune di Bolzano possono essere considerate il più grande ...

Lodi - sciopero delle cuoche delle Mense scolastiche : 2mila panini per gli alunni : Dopo il regolamento anti-immigrati della giunta leghista, nuovi problemi nelle scuole primarie e dell'infanzia

Lodi - Mense scolastiche senza pace : ora lo sciopero delle cuoche : Nel giorno in cui il «caso Lodi» pare sgonfiarsi, ecco una nuova tegola sulle mense scolastiche: le 72 cuoche che preparano i pasti a 2.200 bambini Lodigiani e 17 plessi scolastici entrano oggi in ...

Lodi : Mense scolastiche separate per bambini stranieri. E' bufera : Insorgono il Pd e Curia. Il ministro Bussetti disponibile ad incontrare la sindaca Sara Casanova, difesa dal vicepremier Salvini - Il Comune di Lodi la definisce la norma "anti-furbetti", ma la ...

Chi è Sueellen Belloni - l'assessore di Lodi al centro della bufera sulle Mense scolastiche : La caduta del Pd, l'ascesa della Lega Dopo cinque anni di passione politica, decide di provarci, e si candida. Nel 2014 viene eletta consigliere comunale nel comune di Massalengo, dove resta per tre ...

Chi è Sueellen Belloni - l'assessore di Lodi al centro della bufera sulle Mense scolastiche : Nel centro di Lodi, a due passi dal Teatro alle Vigne e a poca distanza da Piazza delle Vittorie, sorge un complesso monumentale. Da fuori incute un certo timore, al'interno un muto rispetto. Ma già nel chiostro si sentono le voci che riempiono l'aria e infrangono tanto rigore: sono quelle di bambini e adolescenti che affollano il Collegio San Francesco, la scuola privata più prestigiosa della cittadina lombarda. Ampi ...