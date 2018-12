Bake Off Stelle di Natale: prima puntata, vincitore e classifica

ilnotiziangolo

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Offdi– Primo appuntamento per il cook talent di Real Time, al via il 14 dicembre 2018 per una nuova ed emozionante sfida. I sei vincitori delle passate edizioni si sono riuniti sotto al tendone per sfidarsi ad uno scontro aperto, in un uno contro tutti che vedrà alla fine primeggiare ildei vincitori. LadiOffdidimostra la difficoltà scelta dai giudici: visto che si tratta di campioni, la mano non sarà leggera.Offdi, sfida festosaSotto al tendone della nota villa del programma ritroviamo i volti noti che hanno fatto la storia diOff. Per ultimo anche Federico,della sesta edizione e fresco rispetto al resto del gruppo. Katia Follesa si aggira verso i concorrenti per scoprire che cosa è successo alle loro vite in seguito alla vittoria e scopriamo che ...