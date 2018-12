Sci | Fill ' acciaccato | ma ci proverò'

Sci alpino - il difficile avvio di stagione di Peter Fill. Dai problemi dell’estate alla caduta di Beaver Creek : L’ultima tegola è la rinuncia alla discesa della Val Gardena. E’ davvero un inizio di stagione da dimenticare per Peter Fill, che è costretto a rinunciare alla gara sulla mitica Saslong a causa di una condizione fisica non ottimale dopo la brutta caduta a Beaver Creek. L’altoatesino non ha preso il via alla prova odierna e non lo farà neanche domani, mentre potrebbe essere al cancelletto di partenza nel Super G di venerdì come ...

Sci alpino - niente discesa per Peter Fill in Val Gardena : l’obiettivo è partecipare al SuperG : discesa della Val Gardena, Peter Fill non ci sarà. Proverà il SuperG per valutare il suo stato di forma Peter Fill non sarà al via della discesa della Val Gardena. Dopo la caduta nella discesa di Beaver Creek, nella quale Fill non ha riportato conseguenze fisiche se non una brutta botta, il campione di Castelrotto – di concerto con i tecnici della Nazionale – ha deciso di rinunciare alla gara di sabato per recuperare pienamente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill salta la discesa della Val Gardena - riposo precauzionale : Peter Fill non disputerà la discesa della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino in programma sabato 15 dicembre. L’altoatesino non si presenterà al cancelletto di partenza della Saslong dopo la caduta rimediata a Beaver Creek: l’uscita di pista in terra statunitense non aveva avuto particolari conseguenze fisiche per l’azzurro ma, di concerto con i tecnici della Nazionale, ha preferito non ...

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro dopo la caduta : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...

Sci alpino - va in scena a Beaver Creek il superG maschile : assente Peter Fill dopo la caduta di venerdì : A Beaver Creek è il giorno del superG: sette gli azzurri al via, ma non ci sarà Peter Fill per via della caduta di venerdì A Beaver Creek è il giorno del superG, programmato per le 19 ora italiana. Saranno in sette gli azzurri al via. Il primo a partire sarà Dominik Paris con il 6, Poi Christof Innerhofer con il 20 e Emanuele Buzzi con il 24. Quindi Mattia Casse e Matteo Marsaglia, rispettivamente con il 42 e il 43, Luca De Aliprandini con ...

Sci alpino - prime prove cronometrate a Beaver Creek : Peter Fill e gli altri azzurri in pista dalle 19 : Prima prova cronometrata maschile a Beaver Creek, si parte alle 19. Apre Fill con il numero 4. Dieci i podi italiani sulla Birds of Prey Parte il lungo fine settimana di Coppa del mondo maschile sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove si disputano una discesa venerdì 30 novembre, seguita sabato 1 dicembre da un supergigante e domenica 2 dicembre da un gigante. La giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 novembre sono dedicate invece ...

Sci : Innerhofer e Fill sul podio nella discesa di Lake Louise : Gli uomini-jet dell'Italia sono partiti alla grande. nella prima discesa della stagione di Coppa del mondo di sci, Christof Innerhofer e Dominik Paris sono finiti sul podio, rispettivamente secondo e terzo. A battere i due azzurri solo l'austriaco Max Franz che li ha distanziati di 28 e 54 centesimi. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill sulle orme dei grandi vecchi del passato. A 36 anni per stupire ancora : Ci sono campioni che hanno sconfitto l’avanzare del tempo, che con il passare degli anni hanno saputo ancora ottenere grandi risultati, nonostante la carta d’identità cominciasse a servire il conto. Peter Fill è sicuramente uno di loro, anzi il nativo di Bressanone è proprio l’esempio dell’atleta che ha saputo migliorarsi stagione dopo stagione, arrivando al vertice molto dopo i trent’anni. Fill sarà ancora al ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Marcel Hirscher è ancora favorito. Norvegesi primi rivali. Paris e Fill puntano alla Top Ten : Sarà ancora un dominio di Marcel Hirscher o finirà il regno dell'austriaco? Domenica comincia da Soelden, meteo permettendo , la nuova stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino ed Hirscher si presenta ancora da grande favorito per vincere la sua ottava sfera di cristallo consecutiva. Il campione austriaco non ha nessuna intenzione di interrompere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Marcel Hirscher è ancora favorito. Norvegesi primi rivali. Paris e Fill puntano alla Top Ten : Sarà ancora un dominio di Marcel Hirscher o finirà il regno dell’austriaco? Domenica comincia da Soelden, meteo permettendo, la nuova stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino ed Hirscher si presenta ancora da grande favorito per vincere la sua ottava sfera di cristallo consecutiva. Il campione austriaco non ha nessuna intenzione di interrompere la sua striscia vincente. Il nativo di Annaberg ha costruito le sue sette vittorie ...