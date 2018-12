Lazio | contro l' Eintracht Correa in gol per i bookies

Lazio-Eintracht tra violenze : tifosi tedeschi contro polizia - 5 fermati : Roma, 13 dic., askanews, - Segnato da violenze il pre-partita Lazio-Eintracht Francoforte, a Roma: scontri tra la polizia e un gruppo di tifosi della squadra tedesca, nella Capitale per la partita di ...

F1 - Ferrari - Vettel contro i simulatori : 'La simuLazione non ti permette di diventare un pilota' : Sullo sviluppo tecnologico di questo sport ha aggiunto: 'La potenza di calcolo di aiuta enormemente in questo sport. Oggi abbiamo delle vetture molto veloci anche grazie a questo, visto che al ...

"Clima di terrore" - M5S contro segnaLazioni su Rousseau : "Orwell", "Gestapo", "Unione sovietica". E chi più ne ha più ne metta. Tra citazioni letterarie e riferimenti storico-politici, il malumore di molti parlamentari grillini per l'ultima funzione ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...

SegnaLazioni - il form contro gli 'infedeli' M5S : Un nuovo strumento dedicato a "tutti gli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che potranno segnalare iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi alla base del MoVimento". Ecco '...

Time - il titolo “persona dell’anno 2018” a Jamal Khashoggi e ai giornalisti “guardiani” contro la manipoLazione : Jamal Khashoggi è stato nominato “persona dell’anno 2018” dal Time Magazine, insieme ai giornalisti della Capital Gazette di Annapolis, la filippina Maria Ressa e i reporter della Reuters arrestati a Myanmar, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, definiti “i guardiani” dal settimanale statunitense. È la prima volta che dei giornalisti vengono scelti come “persona dell’anno” dal magazine, che assegna questo titolo dal ...

Ida e Riccardo : lui chiude la reLazione - ma tutti si scagliano contro la dama : Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne: il pubblico e gli opinionisti si scagliano contro la Platano A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over dell’11 dicembre, tornano in studio Ida e Riccardo. Inizialmente entra la Platano annuncia al pubblico e ai presenti che la relazione con il cavaliere sta naufragando. […] L'articolo Ida e Riccardo: lui chiude la relazione, ma tutti si scagliano contro la dama proviene da ...

ATA - controlli in corso in tutte le province : depennamenti e riformuLazione graduatorie : Si stanno effettuando controlli in tutte le province sulle graduatorie ATA, con conseguenti depennamenti e riformulazione delle posizioni dei candidati. Gli ultimi scandali hanno portato, di fatto, a un innalzamento dei controlli sulle graduatorie. Come promesso dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, dopo il caso ‘Diplomat’ di Agrigento, si stanno svolgendo indagini a tappeto in tutte le scuole paritarie. controlli in ...

Lazio - striscione della Curva Nord contro Milinkovic : ''Sei uno zingaro'' : Acque agitate in casa Lazio dopo il rocambolesco pareggio con la Sampdoria, la Curva Nord ha esposto lo striscione ''Milinkovic zingaro'', un chiaro segnale di rottura nei confronti del calciatore ...

Lazio - furia tifosi contro Milinkovic : possibile la cessione già a gennaio - nuovo assalto del Milan : Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio ...

Sampdoria - Giampaolo attacca il Var dopo il pari contro la Lazio : La Sampdoria ha appena agguantato un pareggio insperato al 99′ nella gara dell’Olimpico contro la Lazio, ma il tecnico doriano Marco Giampaolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non è comunque pienamente contento. Ovviamente non per la prestazione, quanto per la direzione arbitrale che ha permesso ai biancocelesti di portarsi in vantaggio al 96′ con il rigore di Immobile: “Abbiamo fatto un gran primo tempo ...

Lazio-Sampdoria 2-2 - sorpassi e controsorpassi all’Olimpico : 100' di gol ed emozioni [GALLERY] : 1/42 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Da una simuLazione al computer nuove strategie contro la mafia : sviluppato modello virtuale sul fenomeno malavitoso del pizzo : Studiare in un laboratorio virtuale le dinamiche che regolano la criminalità organizzata, e utilizzare i risultati per elaborare nuove strategie contro la mafia. È l’obiettivo di un recente modello informatico sviluppato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), che utilizza gli strumenti della simulazione sociale per riprodurre al computer fenomeni complessi. Lo studio, pubblicato ...