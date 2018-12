F1 | la Force India già pazza di Lance Stroll | “al simulatore ha già raggiunto il livello

F1 - brutte notizie per Vijay Mallya : l’ex proprietario della Force India sarà estradato : Il Tribunale di Westminster ha deciso di estradare Mallya, obbligandolo a far ritorno in India per sottoporsi al processo che lo vede coinvolto Vijay Mallya ha perso, il Tribunale di Westminster infatti ha accolto la richiesta di estradizione, condannando l’imprenditore a far ritorno in India per sottoporsi a processo. Ben STANSALL / AFP L’ex proprietario della Force India è accusato di frode finanziaria e riciclaggio di ...

F1 Force India - Stroll : «Possiamo essere nelle prime tre» : ROMA - 'Con i giusti finanziamenti, la leadership giusta, la giusta motivazione, non c'è motivo per cui non dovremmo avere grandi aspettative' : Lawrence Stroll è convinto che il Racing Point F1 Team ...

F1 Force India - Perez : «Con Ocon mai andati d'accordo» : LONDRA - Sergio Perez ha ammesso di non essere mai andato d'accordo con Esteban Ocon, durante il loro periodo insieme a Force India. I due piloti si sono scontrati frequentemente durante la loro prima ...

Formula 1 2019 - la Force India cambia nome : la storia del team : Il 2018 non è più nemmeno storia: è cronaca. Una macchina mediamente competitiva, con cui Perez, sempre lui, va a podio in Azerbaigian, ma che soffre di mancanza di soldi e sviluppo. La squadra ...

F1 - Mondiale 2019 : scompare il nome “Force India”. Il team si chiamerà Racing Point F1 : La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato ieri la startlist della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno. Non vi sono grosse variazioni, nel senso che tutti i team che hanno disputato il campionato 2018 saranno al via anche l’anno venturo. Tuttavia una news dal fronte arriva e si tratta della Force India. Il team di Silverstone, infatti, che ha ufficialmente cambiato la propria proprietà con la cordata ...

F1 - la Force India cambia nome : SILVERSTONE - La Force India cambia nome: nel 2019 si chiamerà Racing Point: nella lista delle squadre pubblicata dalla FIA venerdì sera, è stato confermato che la scuderia di Silverstone sarebbe ...

F1 – Stroll-Force India - è fatta! Ufficializzato l’ingaggio del giovane canadese : La Force India annuncia ufficialmente l’ingaggio di Lance Stroll: il giovane pilota canadese nel team di papà Laurence Nonostante abbia già disputato i test Pirelli di qualche giorno fa ad Abu Dhabi di rosa vestito, Lance Stroll è stato annunciato come pilota ufficiale della Force India solo oggi. Il team ha comunicato oggi l’ufficializzazione dell’ingaggio del giovane Stroll: il figlio del nuovo proprietario, Laurence ...

Formula 1 - Lance Stroll alla Racing Point Force India : La Racing Point Force India ha annunciato oggi che Lance Stroll si unirà al team per il 2019 per correre al fianco di Sergio Perez. Arriva dunque la conferma ufficiale di una notizia che era nell'aria già dalla scorsa estate, ma che le parti in causa finora non avevano mai confermato ufficialmente.Un passaggio scontato. Dopo che la Force India era finita in amministrazione controllata, lo scorso agosto, una cordata di imprenditori guidata da ...