Dl Fiscale | via libera della Camera E' legge

Decreto Fiscale : via libera Camera a fiducia con 310 voti favorevoli : Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul Decreto fiscale . I voti favorevoli sono 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4. Ora l'Aula passerà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, al voto finale sul provvedimento, che diventerà legge.

Dl Fiscale - via libera del Senato. Testo passa alla Camera : Via libera dell'Aula del Senato al dl fiscale che accompagna la Manovra. Il Testo è passa to con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astenuti. Passerà ora all'esame della Camera . Tra le principali ...

Pace Fiscale - via libera del Senato. Tutte le scadenze da ricordare : Un vero e proprio tour de force di scadenze . La Pace fiscale , approvata in prima lettura al Senato (ora passerà all’esame della Camera), perde la dichiarazione integrativa speciale ma guadagna la sanatoria degli errori formali con pagamento sdoppiato tra il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020...

