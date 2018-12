Vengo dopo il Pd | le nuove vite di Matteo Renzi

vanityfair

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) E poisi materializza, finalmente, sotto Santa Maria Novella. È in ritardo, si scusa: «Agnese aveva il consiglio di classe, io dovevo prendere mia figlia a scuola». La normalità ha travolto l’ex presidente del Consiglio più detestato d’Italia, che ora ha una vita «divisa in tre». Prima: il senatore nel collegio di Firenze dove ha stravinto contro il leghista Alberto Bagnai. Seconda: il confeere, il docente o l’ospite internazionale («sto girando molto: Bruxelles, Londra, Shanghai, Johannesburg, Arlington – unico italiano, per l’anniversario dei 50 anni dalla morte di Bob Kennedy»). Terza:(«sono tornato a vivere, a 43 anni mi sento benissimo»). Aggiungiamo una quarta: il debuttante in tv. Il 15 dicembre andrà in onda su Nove, alle 21.25, la prima delle quattro puntate del documentario Firenze secondo me, prodotto da Lucio Presta. Si illumina se parla di Palazzo ...