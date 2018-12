Uefa | Inter e Napoli in Europa League | sorride l' Inghilterra che scappa del ranking

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La Uefa mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...

Uefa Champions League - le probabili formazioni di Inter-Psv - 11-12-2018 : Uefa Champions League, l’analisi e le probabili formazioni di Inter-Psv, martedì 11 dicembre 2018.La gara che vale un bel pezzo di stagione l’Inter la deve affrontare in emergenza, almeno in mezzo al campo. Out dalla lista Mario e Gagliardini, Spalletti ha soltanto due uomini da buttare nella mischia. E l’occhio correrà obbligatoriamente, anche a rischio di cali di concentrazione, al Camp Nou.Noi andiamo a dare ...

Milan - dalla Uefa multa con sconto : un percorso simile all'Inter : Lo spiega nel dettaglio Alessandra Gozzini nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il d.t. Leonardo, 49 anni, col presidente rossonero Paolo Scaroni, 72. LaPresse il caso dell'inter ...

Inter - perché l'infortunio di Nainggolan è una catastrofe : nessuna alternativa per colpa della Uefa : L'Inter non ha tanti problemi , chi lo dice è fesso, , ma uno sì: Nainggolan. Il belga è un problema, ma mica perché beve grappe e spiriti o fuma le sigarette , di questo parleremo più avanti, , ...

Inter - incontro con l’Uefa sul settlement agreement : i possibili sviluppi : Nella giornata di ieri, a Nyon, l’Inter ha incontrato l’Uefa per discutere sulla situazione economica della società nerazzurra e soprattutto sulla possibile uscita dal settlement agreement che limita fortemente i movimenti di Ausilio in sede di mercato. Le sensazioni, dopo un colloquio durato tre ore, sono positive: il bilancio al 30 giugno dell’anno in corso, presentato dal chief financial officer Tim Williams, riporta ...

Inter - incontro positivo con l'Uefa per il Fair Play Finanziario : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club milanese e l'Uefa proseguiranno i loro contatti nei prossimi giorni; mentre prima di Natale o più tardi nei primi giorni del nuovo anno andrà ...

Inter - incontro ok a Nyon con l’Uefa per il Fair Play Finanziario : incontro positivo per l'Inter a Nyon con l'Uefa per il Fair Play Finanziario: ulteriore passo verso il termine del settlement agreement la prossima estate. L'articolo Inter, incontro ok a Nyon con l’Uefa per il Fair Play Finanziario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : esordio per Zhang al pranzo Uefa : ANSA, - MILANO, 6 NOV - esordio da presidente dell'Inter per Steven Zhang al meeting Uefa con il Barcellona, prima della sfida di Champions League fra i nerazzurri e i blaugrana stasera a San Siro. Il ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : È proprio quello che è successo la scorsa estate al Milan, poi salvatosi facendo ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, Tas,. L'opzione più morbida si chiama invece "settlement ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : Dai documenti riservati consultati dall'Espresso e dal consorzio Eic emerge una forte disparità di trattamento tra le due squadre: ai rossoneri fu in un primo momento vietata la partecipazione alle Coppe. Ma i nerazzurri avevano un rosso più profondo Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, Roberto Mancini ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Probabili Formazioni Inter-Barcellona - Uefa Champions League - 6 novembre 2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Barcellona, 4a giornata di Champions League, 6 novembre 2018Nonostante il ko dell’andata, l’Inter ha ancora il pieno controllo delle sue sorti nel girone (indipendentemente dal risultato di Tottenham-PSV, appaiate ad un solo punto). Le ultime uscite hanno dimostrato quanto i nerazzurri effettivamente siano migliorati, soprattutto in fase difensiva dove adesso possono fregiarsi della miglior statistica (solo ...

L'Uefa interviene sul 'caso' Gianni Infantino : 'analizzeremo la situazione' : Gianni Infantino al centro di una questione delicata dopo le accuse del quotidiano tedesco Der Spiegel I funzionari della Uefa esamineranno le accuse contro il presidente della Fifa Gianni Infantino ...

L’Uefa interviene sul “caso” Gianni Infantino : “analizzeremo la situazione” : Gianni Infantino al centro di una questione delicata dopo le accuse del quotidiano tedesco Der Spiegel I funzionari della Uefa esamineranno le accuse contro il presidente della Fifa Gianni Infantino fatte dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Lo ha detto il presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Reinhard Grindel. “Analizzeremo la situazione alla Uefa e poi decideremo come procedere“, ha detto Grindel alla dpa. “È una ...