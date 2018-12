Strasburgo | forse il killer è già fuori dalla Francia | Fermato il fratello

Strasburgo - "forse il killer è già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. "Non è escluso che abbia lasciato il territorio" spiega il segretario di Stato agli Interni, Laurent Nunez.

