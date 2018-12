Sicilia | scossa di terremoto moderata sulle Madonie prov di Palermo - dati INGV

Terremoto - scossa in Sicilia : epicentro in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale - al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo delle coste di Calabria e Sicilia, alle 04:16:44 ora italiana ad una profondità di 423 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Sicilia nella notte - scossa in Provincia di Messina : epicentro tra Milazzo e le isole Eolie : 1/7 ...

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Scossa di terremoto in Sicilia - avvertita fra le province di Messina ed Enna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata in sicilia alle ore 10.28 di oggi, Venerdì 26 Ottobre. Il sisma, dalle rilevazioni dell'INGV, ha avuto epicentro nel...

Scossa di terremoto nel Canale di Sicilia - tra Pantelleria e Malta [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Una scossa di terremoto nel mar Jonio - di magnitudo 6.8 - è stata percepita anche in Puglia - Basilicata - Calabria - Campania e Sicilia : Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, c’è stato un terremoto di magnitudo 6,8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. La scossa è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Dopo la scossa The post Una scossa di terremoto nel mar Jonio, di magnitudo 6.8, è stata percepita anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia appeared first on Il Post.

Mar Jonio : scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a Zanta sentita anche in Calabria - Basilicata e Sicilia : Articolo aggiornato alle ore 7,47 del 26 ottobre 2018. Notte di paura a Zante, in Grecia, scossa da un potente terremoto di magnitudo 6,8 che fortunatamente non ha fatto feriti. Blackout elettrico nella città principale dell'isola e pompieri chiamati per danni ad alcune strade causati da smottamenti, ma le case sono state risparmiate. Danni ha subito un monumento bizantino del XII secolo situato su una piccola isola vicino a ...

Mar Jonio : scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a Zacinto - sentita anche in Calabria - Basilicata e Sicilia : Violenta scossa di terremoto, magnitudo 6.8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. Lo ha reso noto il servizio geologico Usa. Paura anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia perché la scossa si è propagata e ha fatto tremare la terra su gran parte del Mediterraneo centrale. La scossa è stata registrata alle 00:54. L'Istituto nazionale di vulcanologia ha precisato che il terremoto ...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “stare lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...