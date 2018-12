Quando le bufale del web diventano letali | danni cerebrali permanenti per aver bevuto

meteoweb.eu

: @ilconterosso1 @Aramcheck76 @marco_gervasoni @lemondefr @Amos8125 @Il_Vitruviano - FartFromAmerika : @ilconterosso1 @Aramcheck76 @marco_gervasoni @lemondefr @Amos8125 @Il_Vitruviano - giulioenrico : RT @Viceitaly: 'Quando c'era Lui': le bufale sul fascismo a cui la gente continua a credere - SciiKimici : RT @Viceitaly: 'Quando c'era Lui': le bufale sul fascismo a cui la gente continua a credere -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Una donna americana, identificata come CG, ha riportatodopoun litro di salsa di soia nel tentativo di ripulire il suo intestino. La 39enne hail condimento credendo che avrebbe eliminato le tossine dal suo corpo, ha spiegato il Dott. Bernard. Invece la donna ha avuto un arresto cardiaco e ha riportatoneurologici irreversibili. I dottori che l’hanno curata in ospedale hanno scoperto che aveva 200g di sale nel sangue, ossia 5 volte la dose letale. Hanno subito cercato di abbassare i livelli di sodio nel sangue della paziente ma il cambiamento è stato troppo rapido, portandola alla morte cerebrale.Julio, marito della donna, ha raccontato che era già in cattive condizioni di salute, avendo perso oltre 11kg nelle 3 settimane precedenti. Negli ultimi 6 mesi, aveva iniziato a seguire una dieta che consisteva solo in pane bianco e pesce ...