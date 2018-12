Mafia | affari all' ippodromo di Palermo | nove arresti Gare truccate e summit nelle

Mafia - 'il patron dell'ex Valtur in affari con il clan del boss Messina Denaro' : confiscati beni per 1 - 5 miliardi : La Dia di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro e confisca , emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale, nei confronti degli eredi del noto imprenditore Carmelo Patti , ...

Mafia e scommesse online - 28 arresti a Catania : affari per un milione al mese : Un milione di euro al mese. È il volume degli affari delle 20 agenzie di scommesse sequestrate nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa nell’ambito dell’indagine della procura catanese su Mafia e il mercato della raccolta illecita delle scommesse online. In giornata sono state notificate 28 ordinanze di custodia cautelare. I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno ...