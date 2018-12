VOID BASTARDS: Nuovi dettagli sul Gameplay

gamerbrain

: Void Bastards: alcuni personaggi potrebbero essere daltonici - iCrewPlay : Void Bastards: alcuni personaggi potrebbero essere daltonici -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Annunciato in occasione dell’X018 Fan Fest di Città del Messico,torna a far parlare di se consul, a divulgarli è stato il CEO di Blue Manchu “Jonathan Chey”.Nuove curiosità suldiA seguire la sua dichiarazione:Ho imparato molto da Bioshcok e System Shock 2, molto più di quanto potessi mai immaginare, sopratutto sulla necessità di ottimizzare sia il tempo che il budget a disposizione. Con un budget inferiore bisogna impiegare un certo tipo e numero di risorse.Se il tempo di costruire una simulazione complessa non è sufficiente, non è possibile utilizzare gli elementi tipici di un RPG come il supporto e la crescita del giocatore perchè magari non hai abbastanza buget o non puoi creare mondi di gioco e personaggi dai grandi poligoni, allora ...