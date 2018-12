Rinnovabili | Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Messico

Enel spinge sulle fonti Rinnovabili : 450mila punti di ricarica per vetture elettriche : Tratta in rialzo schivando le vendite generalizzate, il titolo Enel , che mostra un modesto progresso dello 0,42%. A fare da assist al titoolo del gruppo energetico sono le dichiarazioni rilasciate ...

Enel punta sulle Rinnovabili : nel 2021 il 62% dell'energia prodotta sarà a emissioni zero : Decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione. Sono queste le vie da percorrere nel mondo dell'energia che sta progressivamente trasformando il modello di business tradizionale delle utility. E sono le tre vie alla base della strategia di Enel per i prossimi anni. "La trasformazione ...

Nel futuro di Enel sempre più Rinnovabili - rivisti al rialzo target redditività : Quanto alla politica dei dividendi, si conferma un pay-out del 70% dell'utile netto ordinario di gruppo, con l'estensione, per la prima volta, di un dividendo minimo per azione per l'intero periodo, ...