Khashoggi e i giornalisti guardiani sono le Persone dell' Anno di Time

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il giornalista saudita Jamal, i reporter definiti 'stati scelti come 'persona' daMagazine. "Per avere assunto grandi rischi nel perseguire verità più grandi, per l'imperfetta ma essenziale ricerca dei fatti, per far sentire la propria voce e dire la propria, i '' Jamal, la Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone e Kyaw Soe Oopersonadel", recita la motivazione addotta dal giornale.è stato ucciso il 2 ottobre scorso all'interno del consolato'Arabia Saudita a Istanbul. Capital Gazzette, invece, è il giornale di Annapolis, in Maryland, dove lo scorso 28 giugno un uomo ha aperto il fuoco uccidendo cinque dipendenti. Quanto a Maria Ressa, è una giornalista filippina che guida il sito di informazione Rappler preso di mira dal presidentee Filippine Rodrigo ...