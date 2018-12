Inter | contro il Psv la notte della verità | San Siro sarà esaurito

Mafia - blitz contro i fiancheggiatori del boss Messina Denaro. L’Intercettazione : “Matteo è il più grande” : Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Dda di Palermo, hanno effettuato delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti, a vario titolo, fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza ...

Corinaldo - il sindaco : 'Carte in regola per l'apertura. Controlli Interni spettano ai gestori' : "Quando ho autorizzato l'apertura del locale ho verificato i requisiti e le carte erano in regola": è così che risponde il sindaco di Corinaldo , An, Matteo Principi alle accuse che gli sono state ...

Cassano contro tutti : “il Var è una pagliacciata” - il triste Higuain - Messi all’Inter e non solo : Antonio Cassano ha parlato del campionato di Serie A, definito come quello tra “scapoli ed ammogliati” per il livello basso secondo FantAntonio Antonio Cassano ci ha abituati ad essere uno senza peli sulla lingua ed anche nelle sue recenti esternazioni sul mondo del calcio, non ha lesinato critiche a chicchessia. L’ormai ex calciatore, ospite di Pier Luigi Pardo a Tiki Taka, ha parlato del momento della nostra serie A, ...

Orgoglio Van Bommel : 'Siamo il PSV - contro l'Inter vogliamo vincere' : Van Bommel suona la carica in vista della sfida di Champions League contro l'Inter: "Per me è un derby perchè ho giocato al Milan, ma noi siamo il PSV e vogliamo vincere. La nostra mentalità non deve ...

Inter - sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un’assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

Inter - Spalletti senza Vecino contro il Psv : Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani scenderà in campo allo stadio San Siro contro il Psv Eindhoven nell'ultima giornata del gruppo B. Match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere attendendo buone notizie dal Camp Nou, dove il Tottenham affronterà il Barcellona. Al momento la classifica dice: Barcellona primo con tredici punti, seguito da Inter e Spurs a quota 7, con gli inglesi in vantaggio negli scontri diretti e con il ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me Interessa aiutare gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...

Il rapporto di Amnesty International punta il dito contro l’Italia : “Sui migranti gestione repressiva” : «gestione repressiva del fenomeno migratorio», «erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo», «retorica xenofoba nella politica», «sgomberi forzati senza alternative». Non è un quadro positivo dell’Italia, quello delineato dal rapporto «La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019», pubblicato da Amnesty Inte...

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Inter - Icardi in ombra contro la Juve : il dato : Tanto che, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante nerazzurro non ha collezionato alcun tiro verso la porta bianconera.

Juventus-Inter : Mandzukic fa volare i bianconeri contro i rivali : Se serviva ancora una prova di forza per confermare l'imbattibilità di questa Juventus, la risposta non si è fatta attendere. Venerdì sera, all'Allianz Stadium, si è disputato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, una partita decisamente sentita da ambo le parti, basata su una storica rivalità che, negli anni, non ha mancato di generare polemiche e accuse reciproche. I bianconeri, in questo campionato, stanno volando, battendo numerosi record. ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Inter - tifosi infuriati con Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus : Continua a far discutere la sconfitta subita ieri contro la Juventus in casa Inter. I nerazzurri sono caduti all'Allianz Stadium grazie al gol di Mario Mandzukic, offrendo comunque una buona prova, risultando essere pericolosi soprattutto nel primo tempo con Roberto Gagliardini che, a tu per tu con Szczesny, ha colpito il palo, e con Icardi e Perisic che si sono ostacolati in area da posizione favorevole. Sul banco degli imputati è finito, però, ...