Google cede alla versione Lite del suo smartphone : in arrivo un Pixel XL economico : La versione leggera conquista anche Google. Si dà ormai per certo, nel 2019, l'arrivo di un Pixel 3 Lite, cioè uno smartphone più economico rispetto a quelli lanciati in autunno. Adesso spuntano le prima immagini (non ufficiali) anche di un Pixel 3 Lite XL. economico sì, ma con display di dimensioni maggiori. Come sarà la gamma Lite Il Pixel 3 Lite, sostiene 91mobiles, avrà uno schermo da 5,5 ...

Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di ricerca : Google ha creato My Activity, un modo semplice e veloce per accedere alle proprie attività sul web, senza mai lasciare il motore di ricerca. L'articolo Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Google Lens ora analizza tutte le immagini - anche quelle scattate in precedenza : Google Lens sta ricevendo un aggiornamento che gli permette di analizzare qualsiasi immagine, anche quelle già presenti nello smartphone. L'articolo Google Lens ora analizza tutte le immagini, anche quelle scattate in precedenza proviene da TuttoAndroid.

Google Chromecast 3 trasforma il televisore in Smart TV - ma cambia poco rispetto al modello precedente : Google ieri, insieme ai nuovi Smartphone Pixel 3, ha presentato anche la terza generazione della Google Chromecast. Si tratta del piccolo dispositivo che è in grado di trasformare la maggior parte dei televisori in una Smart TV. Il nuovo modello vanta prestazioni migliori e qualche altra miglioria tecnica. Si potrà comprare nel negozio ufficiale di Google e altrove, nelle prossime settimane. La nuova Chromecast dovrebbe essere il 15% più veloce ...