Beyond Good and Evil 2 si mostra in un nuovo Gameplay

(Di martedì 11 dicembre 2018) Durante la serata di ieri, Ubisoft hato in diretta su Twitch uninedito diand2, condividendo con i giocatori dei nuovi dettagli che vi riportiamo di seguito.Nuovi dettagli perand2 Prima di lasciarvi alTrailer vi riportiamo di seguito alcuni nuovi dettagli:Possibilità di personalizzare i personaggi Presente la co-operativa online, la quale permette a 2 giocatori di affrontare le missioni o esplorare il vasto open world 3 abilità per ogni personaggio tra cui la possibilità di attaccare i nemici con spade e pistole o svolazzare per lo scenario con il jetpack Scenari molto generosi da esplorare, sia a bordo di un veicolo volante che del jetpack Presenti differenti pianeti da visitare, ognuno di essi suddiviso in varie ambientazioni, con la possibilità in qualsiasi ...