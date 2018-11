Pompei | scoperto nuovo affresco con l' amore tra Leda e il cigno

ilgiornale

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ancora un'immagine è riaffiorata dai nuovi scavi della Regio V die si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del Vesuvio e alla figura di Venere e Adone dalla casa con giardino, già emersi. Questa volta si tratta del mito die ilrappresentato in unrinvenuto, durante i lavori di stabilizzazione e riprofilamento dei fronti di scavo, in un cubicolo, ovvero una stanza da letto, di una casa lungo via del Vesuvio. L'ambiente che conserva il dipinto è posto accanto a corridoio di ingresso dove già era stato individuato l'del Priapo, analogo a quello della vicina Casa dei Vettii. La scena piena di sensualità rappresenta il congiungimento tra Giove, trasformatosi in, e, moglie di Tindaro re di Sparta. Dal doppio amplesso, prima con Giove e poi con Tindaro, nasceranno, fuoriuscendo da uova, i ...