Harley-Davidson LiveWire | l' eresia elettrica a due ruote è realtà

George Clooney dice addio alla sua amata Harley-Davidson per colpa di Amal : Il celebre attore americano ha messo in vendita all’asta la sua moto per accontentare sua moglie Amal dopo l’incidente avvenuto in Sardegna Per amore a volte si è costretti a rinunciare alle proprie passioni, proprio come successo di recente a George Clooney, celebre attore americano conosciuto anche per la sua passione per le due ruote. In seguito all’incidente in moto avvenuto quest’estate in Sardegna che aveva costretto Clooney a ...

Harley-Davidson LiveWire : rivoluzione “elettrizzata” del mito americano [FOTO] : Harley-Davidson ha svelato ulteriori informazioni e caratteristiche della nuovissima moto a propulsione totalmente elettrica LiveWire Oggi l’Harley-Davidson LiveWire completamente elettrica ha fatto il suo debutto europeo in una conferenza stampa tenuta in occasione del Salone EICMA a Milano. Prevista sul mercato nel 2019 e mostrata in versione definitiva pronta per la produzione, l’arrivo della nuovissima LiveWire era già stato ...

EICMA : debutto europeo per la Harley-Davidson LiveWire™ : debutto europeo a EICMA per la nuovissima Harley-Davidson LiveWire™ elettrica. La prima esposizione pubblica in Europa della LiveWire™ a propulsione elettrica darà ai visitatori la possibilità di venire a contatto con la moto che andrà effettivamente in produzione – in precedenza era stata vista solo in forma di prototipo. In vendita già dal 2019, LiveWire™ […] L'articolo EICMA: debutto europeo per la Harley-Davidson ...

Richiamate 238 mila Harley Davidson per un problema alla frizione : Quello che purtroppo c'è da dire è che si tratta del quarto richiamo in 5 anni per lo stesso problema alla frizione di queste note motociclette, amate dagli appassionati del brand in tutto il mondo. ...

Harley-Davidson - mega richiamo : 238.300 moto interessate : Stavolta, ad essere coinvolte sono 238.300 unità in tutto il mondo, suddivise per diversi modelli. Il problema riguarda un possibile malfunzionamento della frizione. LE moto interessate , oltre ad ...

Con Harley-Davidson Italia vinci una settimana on the road : Harley-Davidson e il viaggio: un binomio indissolubile che va oltre le mode e le epoche. È proprio pensando a uno degli elementi tipici del DNA Harley e degli harleysti – il viaggio, appunto – che Harley-Davidson Italia ha messo a punto un’iniziativa che ha come protagoniste le nuove moto della famiglia Touring 2019, viaggiatrici per […] L'articolo Con Harley-Davidson Italia vinci una settimana on the road sembra essere il primo su ...

Harley-Davidson - conti oltre attese nel terzo trimestre : terzo trimestre dell'anno a due facce per Harley-Davidson , che registra utili e ricavi migliori del previsto . Il celebre marchio motociclistico subisce però un forte calo, del 13,3%, delle vendite ...

Harley-Davidson apre un centro di ricerca nella Silicon Valley - : Con questo piano di crescita la Motor Company punta ad allargare la community grazie a 'nuovi prodotti, un accesso più ampio ed articolato al mondo Harley e una rete di vendita con nuovi ...

Jeep e Harley-Davidson alla 21° European Bike Week : Per il quinto anno consecutivo, Jeep sarà fra i title sponsor della European Bike Week, il più grande evento motociclistico europeo che raduna gli appassionati Harley-Davidson. L’evento si terrà nella straordinaria cornice del Lago Faak sulla Alpi austriache dal 4 al 9 settembre. Giunto alla 21° edizione, l’evento proporrà un’atmosfera festosa, con gruppi musicali famosi […] L'articolo Jeep e Harley-Davidson alla 21° ...