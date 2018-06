Come costruire un' Europa “più perfetta”

Bussetti segua Bacone : lasci che gli insegnanti le spieghino Come ricostruire la scuola : di Antonio Deiara* Gent.mo ministro Marco Bussetti , da professore anziano della scuola della Repubblica italiana Le auguro buon lavoro. Dopo una titolare di viale Trastevere smarrita nel “tunnel dei neutrini”, una docente universitaria congedata troppo presto, una professoressa che non voleva andarsene e una – come si diceva un tempo – “maestra giardiniera”, arriva Lei. Riponiamo grandi aspettative sul Suo lavoro. La ...

Nucleare Iran - Netanyahu contro Teheran : “Ha mentito. Vuole costruire 5 atomiche Come quelle di Hiroshima” : “L’ Iran ha mentito sul Nucleare ” e ha “intensificato gli sforzi” per nascondere la natura del programma dopo aver firmato l’accordo del 2015, “un’intesa basata sulla menzogna”. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha attaccato Teheran nell’atteso discorso annunciato in giornata e “condiviso con gli Stati Uniti”. I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere ...

Come costruire un’altalena : Come costruire un’altalena: le istruzioni per costruire un’altalena da giardino, da appendere a un albero o in casa. Dalle misure, alla capacità di carico delle corde. Consigli utili per costruire un’altalena fai da te. (altro…) The post Come costruire un’altalena appeared first on Idee Green.