Ilgiorno.it - Malpensa: lavare le divise? È straordinario. Aviapartner deve pagare gli arretrati

, 21 marzo 2025 – Confermata ieri dalla Corte d’Appello di Milano la sentenza del giudice del lavoro di Busto Arsizio che aveva accolto il ricorso di un gruppo di lavoratori didi, assistiti dal servizio legale di Cub Trasporti, riconoscendo loroda 3mila a oltre 8mila euro ciascuno per l’omesso lavaggio, negli anni, da parte dell’azienda dei dispositivi di protezione individuale consegnati con l’obbligo di indossarli durante il turno. Scrive il sindacato Cub Trasporti Linate-: “Questa sentenza riconosce come risarcimento dovuto ai lavoratori, per aver dovuto provvedere al posto del datore di lavoro al lavaggio dei loro indumenti protettivi, il corrispettivo di un’ora diper ogni settimana di lavoro, limitando la prescrizione ai dieci anni”.