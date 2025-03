Ilrestodelcarlino.it - I granchi blu ormai a corto di cibo “Prevediamo forme di cannibalismo. Finiranno per nutrirsi dei loro figli”

Ferrara, 21 marzo 2025 – “Tra una quindicina di giorni ne vedremo delle belle”, Mattia Lanzoni, ricercatore dell’università di Ferrara, cerca di sdrammatizzare il clima. Stanno pescando da giorni reti e reti diappena nati, femmine con milioni di uova. Si annuncia uno tsunami nella sacca di Goro, sulla nostra costa con la terza ondata delo blu. Aprile e maggio del 2023, prende forma l’incubo. I pescatori, l’acqua scura dell’alluvione si riversa in mare, scoprono che negli allevamenti delle vongole sono rimasti solo gusci. L’anno scorso, a marzo, con il tepore il secondo risveglio dei, la nuova invasione con avvistamenti anche sulle spiagge. In questi giorni le temperature un po’ in calo hanno creato uno stallo, il clima è quello dell’attesa dell’uragano. Che arriverà appena la colonnina del mercurio tornerà a salire.