Velvetgossip.it - Ferragni: Calabi invita a gettare le basi per il rilancio, proteste soci infondate

Leggi su Velvetgossip.it

L’assemblea deidi Fenice Srl, tenutasi il 20 marzo 2025, ha visto un acceso confronto tra l’amministratore unico Claudioe i rappresentanti delo di minoranza Pasquale Morgese. Morgese, che detiene il 27,5% delle azioni dellaetà dell’influencer Chiara, ha votato contro il bilancio 2023 e l’aumento di capitale di 6,4 milioni di euro. I legali di Morgese hanno sollevato diverse contestazioni nei confronti di, riguardanti vari aspetti del bilancio e della gestione aziendale.Le contestazioni di MorgeseI legali di Pasquale Morgese hanno messo in discussione numerosi punti relativi ai conti della Fenice Srl. Tra le questioni sollevate, ci sono gli accantonamenti e le prospettive future della controllata Fenice Retail. Morgese ha espresso preoccupazione per la gestione e per l’assenza di certezze riguardo alla ripatrimonializzazione dellaetà.