Nations League in tv e in streaming | orario delle partite e dove vederle

Roma, 19 marzo 2025 – Torna la, che vedrà per la prima volta i quarti di finale. Nelle scorse edizioni, dopo le fasi a gironi si disputavano direttamente le finals, ma questa volta la UEFA ha deciso di cambiare il regolamento e di introdurre un ulteriore turno a eliminazione diretta per decretare le squadre che si qualificheranno alle finals. Questi quarti di finale saranno importanti anche per decretaresi svolgeranno le ultime fasi della competizione: le ipotesi sono Italia e Germania, con la scelta finale che verrà dettata da chi passerà il turno. Gli azzurri di Spalletti, infatti, saranno impegnati proprio contro i tedeschi, in un doppio confronto che inizierà domani con la gara di Milano, per poi concludersi domenica con la sfida in Germania. Oltre Italia – Germania, le altre gare saranno Croazia – Francia, Danimarca – Portogallo e Olanda – Spagna, e tutte si giocheranno domani alle 20:45.