Pesaro e il rischio esondazioni Biancani | Via ai lavori sul fiume Foglia

, 18 marzo 2025 –: dopo quasi vent’anni di attesa, partono iper la realizzazione della cassa di espansione dela Chiusa di Ginestreto. Un intervento cruciale per la sicurezza del territorio, anche se per completarlo mancano all’appello 9 milioni di euro fondamentali per regolare il flusso dell’acqua nella cassa di espansione. Si tratta infatti divolti a ridurre ildilungo il corso del, in particolare nelle aree a valle e alla foce. Il sindaco di, Andrea, e l’assessore alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi, hanno annunciato l'avvio del cantiere, situato dietro l’area Biesse tra la Montelabbatese e il. "Diamo finalmente il via al cantiere del primo lotto di, un intervento da 6 milioni di euro che ha una storia lunga quasi vent’anni," hanno dichiaratoe Pozzi.