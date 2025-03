Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn incontra Kieran Culkin, un momento di relax lontano dal ring

Kevin Owens ha affrontatoin un Unsanctioned Match a Elimination Chamber al Rogers Centre di Toronto, dove Owens ha sconfitto, e da alloraè assente dai programmi della WWE. Mentre continua la sua assenza, sembra chesi sia recentementeto con. L’ex campione intercontinentale ha pubblicato su Twitter una foto in compagnia di sua moglie mentre cenavano in un ristorante di lusso insieme all’attore pluripremiatoha chiarito di essersi divertito molto, scrivendo: “Ottima compagnia, ottimo cibo.”Fine company, fine food. pic.twitter.com/AhIXBfQJul—(@) March 15, 2025 Come riportato in precedenza, la WWE ha dichiarato internamente che il filo spinato utilizzato nel match trae Kevin Owens non era truccato né limato, una richiesta avanzata almeno da un talento.