Il commesso ruba soldi e gioielli dal negozio per acquistare orologi di lusso Il ladro collezionista di Roma incastrato dalle telecamere di sicurezza

Una tecnica consolidata: rubare poche banconote alla volta e piccoli gioielli, così da non dare nell’occhio. Erano queste le regole del delitto perfetto che un commesso di Roma metteva in pratica ormai da tempo e che gli avevano permesso di alimentare la sua passione per gli orologi di lusso e per la numismatica. L’uomo, infatti, utilizzava i proventi derivanti dalla rivendita dei gioielli e le banconote che prelevava indebitamente per arricchire la sua collezione: gli inquirenti lo hanno trovato in possesso di circa 20 orologi, monete d’oro e medaglie preziose. L’uomo è ora accusato di furto aggravato e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Open.online