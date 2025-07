Inchiesta urbanistica a Milano speculazione edilizia selvaggia con il patrocinio del Comune | ecco come un sistema asservito a società finanziarie ha trasformato la città

Nel sistema di «speculazione edilizia selvaggia» che minaccia di far crollare l’amministrazione di Milano, il Comune non solo non sarebbe parte lesa bensì avrebbe dato il suo chiaro «patrocinio», anche tramite la persona del sindaco Beppe Sala. Sono i pm Marina Petruzzella, Mauro Clerici e Paolo Filippini a scriverlo nelle 420 pagine di carte con cui hanno richiesto al gip Mattia Fiorentini l’arresto o la detenzione domiciliare per un assessore, due membri della Commissione paesaggio e tre imprenditori. I fari sono in particolar modo puntati su due soggetti: Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni, rispettivamente assessore alla Rigenerazione urbana ed ex presidente della Commissione paesaggio. 🔗 Leggi su Open.online