Il tycoon prepara una lettera per licenziare il capo della Fed Jerome Powell

I continui attacchi di Donald Trump al presidente della Federal Reserve Jerome Powell sono una costante dall'inizio della sua amministrazione. Il presidente infatti non sopporta il rifiuto di Powell

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

