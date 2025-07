Resta il taglio dei vitalizi respinto il ricorso di 800 ex deputati

Resta il taglio dei vitalizi per 800 ex deputati. Il Collegio di Appello della Camera dei deputati, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha esaminato l’appello relativo alla sentenza di primo grado sul taglio ai vitalizi, confermando l’impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018. In pratica ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. Il taglio era stato deciso nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico. L’ipotesi di un appello in sede politica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: taglio - deputati - resta - vitalizi

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio - È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.

Resta taglio vitalizi, respinto ricorso 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera dei deputati ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l'impianto complessivo della delibera n.

Alla Camera resta il taglio ai vitalizi: no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati - Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022.

Una brutta notizia per gli ex deputati. Respinto il ricorso, resta il taglio dei #vitalizi. Li abbiamo fermati, stop ai vitalizi con il @Mov5Stelle nel collegio d'appello della Camera. Vai su X

A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto. Il “vitalizio della discordia” è tornato al centro della scena politica e giuridica: nei prossi Vai su Facebook

Resta il taglio dei vitalizi, respinto il ricorso di 800 ex deputati; Vitalizi, resta il taglio deciso da Fico nel 2018, respinto il ricorso di quasi 800 ex parlamentari; Resta il taglio dei vitalizi, Camera respinge il ricorso degli ex deputati.

Il taglio dei vitalizi resta, la Camera respinge i ricorsi presentati da 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex ... Segnala msn.com

Resta il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari: respinto il ricorso di 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera ha confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 con cui è stato introdotto il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ... Riporta fanpage.it