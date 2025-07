Convinto di aver ucciso una coppia di turisti dopo un frontale in auto si butta giù dal viadotto | Li ho ammazzati Ma i due erano illesi

«Li ho ammazzati». È il grido disperato di un giovane di 27 anni, prima di scavalcare il guardrail e lanciarsi nel vuoto. L’uomo si trova ora all’ospedale Sant’Anna, a Como, in condizioni gravissime. Pochissimi secondi prima di buttarsi giù, aveva causato un incidente stradale frontale con un’auto proveniente dalla carreggiata opposta di via Torno, vicino al centro della città lombarda. L’incidente e il volo: «Li ho uccisi». Aveva perso il controllo della sua vettura con una sbandata, in un tratto particolarmente stretto della strada, e aveva centrato dritto l’auto su cui stava viaggiando una coppia di turisti tedeschi. 🔗 Leggi su Open.online