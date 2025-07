Manfredi Anci | Il 90% dei progetti Pnrr dei Comuni già partiti e molti conclusi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "Digitalizzare comuni è utile per permettere ai cittadini di avere certificati e documenti più velocemente. Sono risultati positivi, quelli ottenuti attraverso il Pnrr, con più del 90 per cento dei progetti già partiti e molti sono già conclusi. Quindi come performance i comuni sono stati le amministrazioni con i migliori risultati, adesso bisogna stringere i denti con questo sprint dell’ultimo anno, poi dopo la grande sfida dell’incremento dei costi per la gestione delle infrastrutture che sono state realizzate" così il presidente di Anci, nonché sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’evento di presentazione del primo rapporto Anci, “La mappa dei comuni digitali” Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Pnrr, 145 under 36 impegnati in sei progetti in altrettanti Comuni siciliani: il 6 maggio all'Ars verranno illustrati i dati - “Innovazione Sociale, Welfare e Mezzogiorno: La Cooperazione Sociale e le Storie dei Territori” è il titolo del convegno in programma il prossimo 6 maggio, alle ore 9,30, presso la Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà .

Pnrr, Piacenza tra i Comuni più virtuosi in Regione nella gestione dei progetti in corso - A un anno dalla conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il Comune di Piacenza è considerato tra i più efficienti a livello regionale nella rendicontazione dei progetti finanziati e nel rispetto dei crono-programmi.

Bici in Comune, arrivano i finanziamenti ai progetti per la mobilità sostenibile in 471 Comuni italiani - Sono circa 500 i Comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica

Avviati i lavori per il nuovo Centro Anziani e l’Aula Consiliare a Tor Lupara Con grande soddisfazione comunichiamo che questa mattina sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Anziani e della nuova Aula Consiliare in località Vai su Facebook

Rapporto Anci-DTD: più del 90% dei Comuni ha avviato progetti digitali con fondi PNRR. Migrazione al Cloud chiusa al 68%, dismissione server al 70% - La prima mappa dei Comuni fotografa lo sviluppo del digitale dopo l'erogazione del PNRR e mostra un'adesione del 90% dei Comuni. key4biz.it scrive