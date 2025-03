Sport.quotidiano.net - Motogp, le pagelle di Riccardo Galli: Pecco in crisi, Marc è già in fuga

Marquez 10. Tutto perfetto e tutto assolutamente in formato campione del Mondo. Dall’inizio del Mondiale ha fatto poker di vittorie. Sulla Ducati si trova a meraviglia e gli riesce tutto. Gestisce la gara come vuole lui, facendosi aiutare dal fratello. Roba da numeri uno. Alex Marquez 9. Sa stare al suo posto accanto al fratello, ma sa anche tenere a distanza chi potrebbe infastidire il loro. affare di famiglia. Ha messo insieme punti pesantissimi nella classifica. Tutti assolutamente meritati. Franco Morbidelli 8. Podio che vale una vittoria. La vittoria di chi sa di poter vivere una stagione in prima fila. Morbido attacca, si difende e gestisce: bravo. Bravissimo. Ci farà divertire. Johann Zarco 7,5. La Honda c’è e si vede. Ma molto dipende da lui, dalla sua esperienza, dal suo saper ottenere il meglio e il massimo anche da situazioni al limite.