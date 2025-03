Bergamonews.it - Rapinato e ucciso per uno sguardo, l’addio a Luciano Muttoni: “Nessuno merita una fine così, sia fatta giustizia”

Bergamo. “Non abbiamo parole”. “Quello che è successo anon dovrebbero succedere a”. All’esterno della chiesa di Ognissanti, amici e parenti disono chiusi nel silenzio e nel dolore. Sabato 15 marzo, alle 10.30, nella chiesetta del cimitero monumentale di Bergamo è stato celebrato il funerale del 58enne di Valbrembo,nel suo appartamento domenica scorsa. In carcere sono finiti due ragazzi di 24 e 23 anni, arrestati dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato.Il più grande dei due, Carmine Francesco De Simone Dicecca, ha spiegato agli inquirenti di averesotto l’effetto di cocaina, per mettere in atto una banalissima “ripicca”. Da quanto risulta a verbale, aveva mal sopportato unoche l’uomo avrebbe riservato alla sua ragazza.