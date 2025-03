Nerdpool.it - Diablo Immortal: l’Era della Follia incombe su Sanctuarium nel 2025!

Leggi su Nerdpool.it

è sull’orlo del baratro, e la minaccia questa volta serpeggia dall’interno! Gli abitanti di un villaggio sperduto sussurrano di avvistamenti inquietanti: strani silfi si aggirano furtivi nei boschi, e un profeta misterioso, che in molti temono possa essere il famigerato Albrecht, è stato visto vagare tra gli alberi. Preparatevi, perché neldovrete affrontare l’oscurità che si cela dietro, il nuovo, epico capitolo di!In questa inedita avventura, vi addentrerete nelle Selve di Sharval, una zona selvaggia e misteriosa che cela segreti ancestrali. Ma non sarete soli in questa terra inesplorata: qualcosa di oscuro e potente sta turbando la quiete delle sue profondità, e toccherà a voi svelare la verità e fronteggiare la minaccia.Le fiamme degli Inferi Fiammeggianti non si placano certo qui! Il team diha svelato un’anteprima delle incredibili novità in arrivo nel corso del:Nuova Mappa del Campo di Battaglia: ascoltando attentamente i backcommunity, è in arrivo una mappa PvP completamente nuova, progettata per offrire un’esperienza bilanciata e ricca di inediti elementi di gameplay.