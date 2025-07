Incendio a Tomorrowland palco distrutto dalle fiamme

Momenti di terrore in Belgio, nella cittadina di Boom, dove ogni anno si svolge il Tomorrowland, uno dei più celebri festival di musica elettronica al mondo. Un improvviso rogo è divampato in pochi istanti, distruggendo l'enorme palco. Come comunicato sui social della manifestazione, non si registrano feriti e restano da accertare le cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incendio a Tomorrowland, palco distrutto dalle fiamme

Un violento incendio è divampato nelle scorse ore sul main stage del Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che o

Da accertare le cause del rogo, anche se tra le ipotesi si fa strada quella di fiamme divampate tra i fuochi d'artificio

Paura a Tomorrowland, il festival di musica elettronica tra i più importanti al mondo che si tiene ogni anno a Boom, in Belgio.

Paura a #Tomorrowland: maxi #incendio ha distrutto il palco principale del celebre #festival di #musica elettronica, tra i più importanti al mondo, che si tiene a #Boom in #Belgio. Vi partecipano 400mila persone. Il rogo è divampato a due giorni dal

