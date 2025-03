Ilgiorno.it - La perizia “scagiona“ i carabinieri: "Deviazione improvvisa del TMax". Il padre: "La verità è necessaria"

di Marianna VazzanaMILANOIl carabiniere che era alla guida dell’ultima macchina inseguitrice, quella più vicina al, nel caso della morte di Ramy Elgaml, ha avuto un comportamento corretto, ha frenato quando doveva frenare e l’urto tra l’auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell’inseguimento ma in precedenza ed è stato laterale. È ciò che emerge, in sintesi, dalla consulenza cinematica disposta dalla Procura di Milano, che in sostanza attribuirebbe la responsabilità dell’incidente all’amico di Ramy che guidava la moto, il ventiduenne tunisino Fares Bouzidi. La tragedia risale alle 4.03 del 24 novembre e ha come teatro la strada tra le vie Quaranta e Ripamonti nel quartiere Vigentino, il punto in cui i mezzi approdano dopo un inseguimento di 8 chilometri a tutta velocità innescato dalla fuga di Fares, che ha ignorato l’alt deiin viale Monte Grappa angolo via Rosales.