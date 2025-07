Kvaratskhelia serata da incubo nella finale del Mondiale per Club | bocciatura clamorosa

L’ex Napoli Kvaratskhelia è stato protagonista di una serata da incubo: la bocciatura è clamorosa. Il Paris Saint-Germain degli ex Napoli era stato protagonista, fino ad oggi, di una stagione pressocché impeccabile. I parigini hanno infatti conquistato il “triplete” con uno straordinario 5-0 in finale di Champions League. A contribuire al successo, anche due ex giocatori azzurri: Fabian Ruiz e anche il recente acquisto Kvaratskhelia, acquistato proprio a gennaio dal club di De Laurentiis. Stasera la squadra di Luis Enrique è stata però irriconoscibile nella finale del Mondiale per Club: netta la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea di Enzo Maresca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

