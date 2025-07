Università o formazione professionale? Perché non esiste una scelta giusta

Il diploma di maturità rappresenta un traguardo, ma anche un punto di svolta nel percorso personale di ragazze e ragazzi che, in questo frangente, si trovano a dover affrontare una scelta importante. In molti casi, questa situazione può generare ansia e incertezza, causate dalla pressione sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: scelta - università - formazione - professionale

Primo Maggio, 60% giovani italiani preoccupati da scelta Università - Roma, 30 apr. (askanews) - La decisione del percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani italiani, mentre per il 63% il fattore di scelta più diffuso è il tipo di lavoro che si vorrebbe ottenere in futuro.

Scuola, indagine Ugl-Luiss: 60% Giovani preoccupato da scelta università - Scuola: il 63% guidato nella decisione da lavoro che vorrebbe fare. Roma. Quasi due giovani italiani su tre sono preoccupati dalla scelta del percorso universitario da seguire.

Il 27% degli universitari ritiene che il PCTO faciliti la scelta dell’Università . Il 10% si affida agli influencer - Secondo una recente ricerca condotta da Ugl in collaborazione con Luiss Business School, la scelta del corso di laurea rappresenta una fonte di preoccupazione per circa il 60% dei giovani italiani.

Come scegliere la facoltà più adatta a te: 10 consigli da seguire per l'orientamento universitario; Primo maggio, scelta corso universitario preoccupa la maggioranza del giovani; Hai mille interessi e non sai che università scegliere? Con questi corsi di laurea interdisciplinari puoi fare tutto.