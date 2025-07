Il Chelsea festeggia il Mondiale per club E Trump non se ne va

(Adnkronos) – Il Chelsea vince il Mondiale per club battendo in finale il Psg per 3-0. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, consegna il trofeo ai blues e quasi lo alza insieme ai vincitori del torneo. Il capitano del Chelsea, Reece James, riceve il trofeo dalle mani del presidente degli Stati Uniti. Trump, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Chelsea festeggia il Mondiale per club. E Trump non se ne va

In questa notizia si parla di: chelsea - mondiale - club - trump

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

Il Chelsea Vince il Mondiale Per Club 2025 con un Trionfo Netto sul PSG per 3-0. - Il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club 2025 con una vittoria storica per 3-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale disputata a Yokohama.

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrà accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti.

FOTO SHOW NM - Trump celebra il Mondiale per Club vinto dal Chelsea con Infantino Vai su X

3-0 al Paris Saint Germain, il Chelsea vince il Mondiale per club. Doppietta di Palmer e gol di Pedro per gli inglesi, la finale disputata davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Vai su Facebook

PSG-Chelsea: Finale Mondiale per Club a New York con Trump in tribuna; Chelsea-Psg, tutte le curiosità della finale del Mondiale per club: premi da 70 milioni, il caldo, Trump; Mondiale per Club, finale clamorosa sotto gli occhi di Trump: Chelsea avanti sul Psg per 3-0.

Il Chelsea festeggia il Mondiale per club. E Trump non se ne va - Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, consegna il trofeo ai blues e quasi lo alza insieme ai vincitori del ... Scrive msn.com

Il chelsea trionfa nel mondiale per club con un 3-0 al psg e trump partecipa alla premiazione - Germain nella finale del mondiale per club 2025, con un episodio insolito durante la premiazione che vede protagonista Donald Trump. Come scrive gaeta.it